Regreso exitoso a clases presenciales en la primaria Margarita Maza de Juárez

La primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Borja de Frontera, retomó este miércoles las clases presenciales con todos sus alumnos, luego de casi un mes con afectaciones en la instalación eléctrica.

El regreso se concretó después de que la Secretaría de Educación envió a un proveedor y proporcionó material para realizar trabajos que permitieran restablecer las condiciones necesarias para que los estudiantes regresaran a las aulas.

La directora del plantel, Lilia Guadalupe Carrizales Heredia, aclaró que los trabajos realizados no representan todavía la rehabilitación integral de toda la instalación eléctrica, pues continúa el proceso para obtener los recursos necesarios para completar las reparaciones.

Explicó que existe un proyecto para intervenir el cableado y otros componentes de la instalación, pero el trámite del recurso puede prolongarse, por lo que se realizó una intervención por separado para permitir que la escuela pudiera volver a trabajar de manera presencial.

"Hay mucha desinformación. Todo esto todavía está en proceso de recurso, porque se tarda mucho el proceso", señaló la directora.

Carrizales Heredia indicó que la Secretaría de Educación gestionó los trabajos necesarios para que el plantel pudiera recibir nuevamente a los alumnos, mientras continúa el procedimiento para atender de fondo las necesidades de la instalación.

La directora señaló que inicialmente se había hablado de un recurso de alrededor de 150 mil pesos, pero actualmente no cuenta con información sobre el monto definitivo que se requerirá para completar la reparación ni sobre la cantidad que finalmente será autorizada.

"Yo no tengo el dato de cuánto se va a pagar por esto ni cuánto tiene que mandar la Secretaría", explicó.

El plantel había enfrentado problemas eléctricos desde el inicio del ciclo escolar, situación que obligó a modificar temporalmente la dinámica de clases y reducir la presencia de alumnos.

En un comunicado enviado previamente a las familias, la dirección informó que desde el lunes 28 de septiembre se retomaría de manera gradual la asistencia, inicialmente con la mitad de los estudiantes y en horario de 8:00 a 11:00 horas.

Los alumnos que permanecieran en casa continuarían con actividades a distancia, mientras que los trabajos serían entregados para revisión los martes y jueves.

Impacto en la comunidad

Con el avance de los trabajos, este miércoles 30 de septiembre acudió la totalidad de los estudiantes y se retomó la jornada presencial.

Durante este periodo también se contemplaron medidas para garantizar la hidratación de los alumnos y mejorar las condiciones de los salones, entre ellas abrir ventanas que permanecían selladas.

La directora destacó que el regreso a las aulas permite retomar las actividades escolares habituales, aunque el proceso para lograr una rehabilitación completa de la instalación eléctrica continúa en trámite ante las autoridades educativas.