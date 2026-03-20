Desfile 2026 en San Buenaventura reúne a familias y escuelas

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– La alegría inundó calles del municipio de San Buenaventura que celebró la llegada de la primavera con el tradicional Desfile 2026, uno de los eventos más esperados por las familias de la comunidad.

Las principales calles se llenaron de color, música y creatividad con la participación de niñas y niños de distintas instituciones educativas, quienes desfilaron en vistosos carros alegóricos y atuendos alusivos a la temporada.

El evento, organizado a través del Departamento de Educación y Cultura, reunió a cientos de familias que se dieron cita para disfrutar del desfile. Los contingentes partieron desde la Unidad Deportiva, recorriendo las principales calles del municipio hasta culminar en la Plaza Principal, frente a las emblemáticas letras de "San Buenaventura".

En este punto, participantes y asistentes aprovecharon para tomarse fotografías, en un ambiente de convivencia familiar que resaltó la unión y el orgullo de la comunidad.

El alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a las instituciones educativas, docentes, padres de familia y estudiantes por su destacada participación, reconociendo el esfuerzo y la dedicación para hacer de este desfile un evento memorable.