Detienen a cuatro en Sabinas por lesiones a menor en anexo

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de su delegación en la región carbonífera, informó que obtuvo la vinculación a proceso contra cuatro personas presuntamente responsables de causar lesiones graves a un menor de edad dentro de un anexo.

El delegado de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán, detalló que el pasado 3 de diciembre se recibió un reporte sobre una conducta ilícita en un centro de rehabilitación, lo que derivó en una investigación coordinada entre los tres órdenes de gobierno. "Se tuvo conocimiento de un reporte el tres de diciembre respecto a una conducta ilícita que sucedió dentro de un anexo... Se dieron instrucciones precisas por parte del señor fiscal, el maestro Federico Fernández, para darle seguimiento puntual a la carpeta de investigación", explicó Garduño Guzmán.

Como resultado de las indagatorias, se obtuvieron cuatro órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, identificados como Emiliano N, Carlos N, Juan N y Raúl N. La Fiscalía considera que los implicados participaron en un hecho con apariencia de delito, tipificado como lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida del menor.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del juez, quien determinó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar durante la audiencia inicial. La Fiscalía continuará con la integración de pruebas para buscar una sentencia condenatoria.

La víctima, un menor de edad, recibe actualmente atención médica y psicológica. La Fiscalía aseguró que trabaja para garantizar sus derechos y brindar apoyo integral a su familia.