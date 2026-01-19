Problema de drenaje en Frontera causa malestares en 18 ciudadanos

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Salud, en coordinación con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y la Secretaría de Salud, acudió a la colonia Occidental para atender a personas afectadas por un problema de drenaje, el cual ha dejado hasta el momento 18 ciudadanos con diversos malestares, informó el director de Salud, Miguel Sánchez Leija.

Detalló que el problema surgió hace más de una semana sobre la calle Ayuntamiento, donde una familia resultó afectada de manera directa, así como varios domicilios a la redonda. Desde que se presentó la situación, autoridades municipales y estatales han trabajado de manera conjunta para dar solución a la problemática y evitar mayores riesgos a la salud.

Sánchez Leija explicó que en el lugar participaron varios departamentos del Ayuntamiento, además de personal de la Secretaría de Salud, encabezado por Faustino Aguilar, y SIMAS. Señaló que se brindó apoyo con vacunación y se realizó la búsqueda de posibles datos de infección, debido a que algunas personas tuvieron contacto directo con las aguas residuales.

"Detectamos a 18 personas con malestares de salud como dolor de cabeza, vómitos y presencia de ronchas, por lo que se les dio atención inmediata", señaló el funcionario.

Asimismo, destacó que se aplicaron vacunas contra el tétanos y Covid, además de utilizar un químico especial en las calles para mitigar el fuerte olor que permanecía en el sector. Afortunadamente, precisó que este producto no generó problemas adicionales de salud entre los habitantes de la zona.