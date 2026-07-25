Baja participación en adopción de perros preocupa en San Buenaventura

La sobrepoblación de perros en situación de calle continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en San Buenaventura, donde las campañas de adopción registran una baja participación ciudadana, informó la directora de Salud Municipal, Rosa María Hipólito.

La funcionaria explicó que el personal da seguimiento permanente a reportes relacionados con perros callejeros, incluyendo el resguardo y reubicación de animales cuando es necesario, además de atender casos de agresiones a personas.

Comentó que recientemente se programó el traslado de una perrita resguardada en un predio particular, luego de que vecinos reportaran molestias por el ruido, al tiempo que el personal también acudiría a verificar el caso de un perro que presuntamente mordió a una mujer.

Hipólito señaló que las campañas de adopción forman parte de las acciones que impulsa la dependencia; sin embargo, reconoció que la respuesta de la población sigue siendo limitada. "Implica gasto y responsabilidad, por eso sí se batalla", expresó.

No obstante, destacó que la semana pasada una familia adoptó dos perros, lo que representa un avance, aunque insistió en que se requiere una mayor participación ciudadana para disminuir la población canina en las calles.