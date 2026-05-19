Echan a familiares de pacientes a la calle; los desalojan de salas y del exterior del IMSS

Familiares de pacientes hospitalizados en la Clínica 7 del IMSS denunciaron que personal de la institución les impide permanecer en áreas exteriores e interiores mientras esperan noticias de sus seres queridos.

La denuncia fue hecha pública por Juanita Sánchez, quien compartió imágenes donde se observa a varias personas permaneciendo afuera del portón cerrado que conduce al bloque B del hospital.

De acuerdo con la afectada, ya no se les permite esperar sentados en las escalinatas, banquetas ni en las salas interiores de la clínica, pese a que muchos permanecen durante horas acompañando a pacientes en cirugía o bajo atención médica.

"Ahora sí estamos completamente desprotegidos, esperando en plena calle, porque ya no nos permiten permanecer en el área exterior del Seguro Social mientras esperamos noticias de nuestros familiares que están en operación, ni tampoco en las salas interiores", expresó Juanita Sánchez.

La situación ha generado inconformidad entre los familiares, quienes consideran que la medida los obliga a permanecer bajo condiciones incómodas y sin resguardo, especialmente durante largas jornadas de espera.

La situación en la Clínica 7 del IMSS ha llevado a muchos familiares a expresar su descontento. La falta de áreas adecuadas para esperar ha sido un tema recurrente entre quienes tienen seres queridos en tratamiento.

Los familiares se ven obligados a esperar en la calle, lo que ha generado un ambiente de inseguridad y malestar. La falta de comunicación y la imposibilidad de estar cerca de sus seres queridos durante momentos críticos son aspectos que han sido criticados.

La medida adoptada por el IMSS ha sido calificada como injusta por muchos, quienes argumentan que el apoyo emocional es crucial en momentos de crisis. La comunidad espera que se tomen medidas para mejorar la situación en la clínica.