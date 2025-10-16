Alcalde Javier Flores Rodríguez impulsa economía familiar con Mercadito MEJORA Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El alcalde Javier Flores Rodríguez realizó un recorrido por la Plaza Principal, donde se llevó a cabo la jornada del programa Mercadito MEJORA Coahuila, acercando productos de la canasta básica a precios accesibles para beneficio de las familias sambonenses.

Durante su visita, el alcalde saludó a los asistentes y reconoció el impacto positivo de este programa impulsado por el Gobierno del Estado, en coordinación con el municipio:

"El Mercadito es un espacio que fortalece la economía familiar al ofrecer productos de primera necesidad a bajo costo, y al mismo tiempo apoya a nuestros productores locales y de los ejidos, generando un círculo solidario que beneficia a toda la comunidad", señaló.

En los diferentes módulos instalados se ofrecieron frutas, verduras, huevo, artículos de limpieza, productos de higiene personal y artículos para el hogar, entre otros.

Los habitantes expresaron su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por la implementación de este programa que contribuye directamente al bienestar económico de las familias.

La jornada fue organizada por la delegada municipal del programa MEJORA Coahuila, Mariarosa Iglesias, en coordinación con funcionarios municipales, quienes trabajaron para que la actividad se desarrollara con éxito y beneficio para todos los asistentes.