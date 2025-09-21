Bachea ´Aquí Andamos´ el bulevar Antonio Cárdenas

SALTILLO, COAHUILA.- A través del programa permanente de bacheo implementado por el alcalde Javier Díaz González, saltillenses y visitantes disfrutan de vialidades más seguras en los distintos sectores de la ciudad.

Brigadas del programa "Aquí Andamos" trabajaron en acciones de bacheo sobre la lateral del bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo que comprende entre la Avenida 20 y el periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo.

En respuesta a las peticiones de la ciudadanía realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", en el número de WhatsApp, 844-160-08-08, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública repararon el pavimento dañado por las fuertes corrientes de agua que fluyen por este sector, durante las recientes lluvias en la ciudad.

Desde el inicio de la presente administración, el Gobierno de Saltillo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han reparado las vialidades principales de la ciudad, así como al interior de colonias y barrios, a fin de incrementar la seguridad vial y la movilidad en la capital de Coahuila.