Castaños mejora acceso al agua con entrega de tinacos y cisternas subsidiados

CASTAÑOS, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, realizó la tercera entrega de tinacos y cisternas subsidiados, con la distribución de 44 tinacos y tres cisternas para familias del municipio.

La entrega fue encabezada por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada por personal del Departamento de Desarrollo Social. El programa busca mejorar las condiciones de almacenamiento de agua potable en los hogares, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.

La presidenta municipal señaló que estos esquemas de apoyo permiten a las familias adquirir productos indispensables para sus viviendas mediante subsidios que contribuyen a mejorar su calidad de vida. "Seguimos trabajando para acercar programas que generen beneficios reales para las familias de Castaños. El acceso y almacenamiento del agua es una necesidad fundamental, sobre todo ante las altas temperaturas que se registran en nuestra región; por eso continuamos impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de nuestra gente", expresó.

Sifuentes Zamora destacó que la coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria ha permitido ampliar la cobertura de distintos apoyos dirigidos a la población.

Además del programa de tinacos y cisternas subsidiados, el Municipio mantiene opciones de apoyo para la adquisición de material de construcción y otros productos con el objetivo de contribuir a la economía familiar.

Las personas interesadas en acceder a estos programas pueden acudir al Departamento de Desarrollo Social para conocer los requisitos y el proceso de solicitud.