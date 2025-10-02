Entrega de semilla de avena y suplemento alimenticio en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú puso en marcha el programa de apoyo al campo con la entrega de 28.5 toneladas de semilla de avena y 35 toneladas de suplemento alimenticio, en un esfuerzo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el municipio de Monclova y los propios productores rurales.

El arranque se realizó en el Salón Ejidal del ejido La Cruz, con la presencia de representantes de las comunidades beneficiadas.

La alcaldesa, acompañada por el subsecretario de Gobernación en la región Sergio Sisbeles, destacó que, aunque la región centro de Coahuila se distingue por su tradición en la industria y el ferrocarril, el campo sigue siendo el corazón de las familias, pues de él depende el alimento y el arraigo de la comunidad. Señaló que este programa fortalece la producción agrícola y ganadera, además de que también brinda certeza y esperanza a quienes día a día trabajan la tierra.

En esta primera entrega se destinaron 13.5 toneladas a productores de Frontera, además de suplemento alimenticio para el ganado, beneficiando de manera directa a los ejidos La Cruz, 8 de Enero, Frontera, Pozuelos de Abajo, Pozuelos de Arriba y Fresnillo. El coordinador de Fomento Agropecuario de Frontera, Ricardo Rodríguez García, reafirmó que esta acción refleja el esfuerzo conjunto de autoridades y productores para fortalecer la autosuficiencia y el desarrollo rural.

Pérez Cantú agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, así como la colaboración del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, reconociendo que el trabajo en equipo entre Estado y municipios permite multiplicar los resultados en beneficio de las comunidades.

La alcaldesa dirigió un mensaje de aliento a los hombres y mujeres del campo, a quienes calificó como ejemplo de esfuerzo, amor por la tierra y compromiso con el futuro de sus familias. Reiteró que en ella encontrarán a una alcaldesa cercana, que escucha y que seguirá poniendo orden y rumbo para que Frontera avance a pasos de gigante.