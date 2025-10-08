Alcalde de Cuatro Ciénegas encabeza programa de justicia social para mujeres rurales

CUATRO CIÉNEGAS.- Con la intención de brindar certeza jurídica a las mujeres en ejidos y comunidades agrarias, la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social llegó al municipio de Cuatro Ciénegas, un programa encaminado a la justicia social y al reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres del campo.

El evento fue encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, quien estuvo acompañado de Gerardo de Hoyos Vargas, en representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de Karla Karina Franco, representante de la Secretaría del Bienestar, quienes dieron el arranque oficial a estas actividades.

Durante su mensaje, el alcalde Víctor Leija Vega destacó la importancia de fortalecer las acciones que promueven la igualdad y la inclusión en las comunidades rurales.

"Se logró coordinar este evento de gran beneficio para las mujeres de nuestras comunidades rurales; esperemos que no sea la última vez que tengamos acceso a un programa de esta naturaleza. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que las mujeres tengan acceso a la justicia, a la tierra y a oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente", subrayó el edil.

El programa Caravana para Mujeres en la Propiedad Social tiene como objetivo llevar hasta las comunidades los servicios agrarios que permiten a las mujeres acceder a la titularidad de sus tierras, disminuir las brechas de desigualdad y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

A través de este esquema, las mujeres pueden tramitar certificados parcelarios, regularizar tierras, obtener la cartilla de derechos agrarios, además de acceder a asesorías jurídicas, agrarias, financieras, psicosociales y de trabajo social. También se brindan servicios de salud, promoviendo así un enfoque integral de atención.

El alcalde reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y del Registro Agrario Nacional (RAN) por acercar estos trámites y servicios directamente a las comunidades, lo que permite agilizar los procesos y evitar gastos de traslado para las beneficiarias.

Así mismo se inauguró el Centro de Atención Agraria en Cuatro Ciénegas, el cual se encuentra ubicado en la nave industrial de la entrada al municipio, donde se brindará atención a los habitantes de las comunidades rurales.

Al evento también asistió la Presidenta Municipal de Nadadores, Alejandra Huerta Alemán, así como funcionarios municipales, estatales y representantes de los distintos sectores de la comunidad.