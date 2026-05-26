Frontera ofrece baños garrapaticidas gratuitos para mascotas

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir problemas de salud pública y proteger a las mascotas, el departamento de Salud Pública y Protección Animal de Frontera arrancó un programa piloto de baños garrapaticidas gratuitos en distintos sectores del municipio.

El director de Salud en Frontera, Miguel Sánchez Leija, informó que las brigadas comenzaron a recorrer domicilios para atender principalmente a perros, tanto domésticos como animales que permanecen en la vía pública, buscando evitar la proliferación de garrapatas y posibles enfermedades.

"El día de hoy iniciamos un programa piloto, Protección Animal y Salud Pública, con la finalidad de ir literalmente a los domicilios apoyando con los baños garrapaticidas. No tenemos un gran problema, pero obviamente no queremos tenerlo, es una medida preventiva", señaló.

El funcionario destacó que el servicio no tiene ningún costo y pidió a la ciudadanía colaborar acercando a las mascotas o ayudando a detener a los perros callejeros para poder aplicarles el tratamiento.

"Es totalmente gratuito. Vamos a tratar de estar sectorizados, entonces sigue siendo un programa piloto. Esperemos tener buena respuesta", comentó.

Sánchez Leija explicó que durante las primeras cuadras recorridas ya se habían atendido cerca de 25 perros, lo que refleja buena participación de los vecinos. Añadió que la colonia Borja fue elegida al azar para iniciar con el proyecto y descartó que exista una problemática específica en ese sector.

"La verdad fue al azar, no porque tengamos un problema aquí en la colonia Borja. Vamos a reproducirlo en las demás colonias", indicó.

Finalmente, mencionó que la alcaldesa dio luz verde para el programa y, dependiendo de los resultados obtenidos en esta etapa piloto, se buscará formalizar el arranque de una campaña permanente en todo el municipio.