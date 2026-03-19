Sari Pérez Cantú lanza programa de semilla de sorgo forrajero en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Comprometida con el desarrollo del campo fronterense, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque del Programa de Entrega de Semilla de Sorgo Forrajero en las instalaciones de Servicios Primarios, reafirmando su decisión de apoyar directamente a quienes trabajan la tierra y sostienen la actividad agropecuaria del municipio.

Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para hacer posible este esquema de subsidio tripartito, mediante el cual las y los productores cubren únicamente el 50 por ciento del costo del insumo. Cada beneficiario puede adquirir bolsas de 20 kilogramos de semilla certificada variedad "Súper Sweet II" a un precio preferencial de 460 pesos.

En esta primera etapa se autorizó la entrega de 11 toneladas de semilla, equivalentes a 550 bolsas, con posibilidad de ampliación conforme a la demanda. Este programa permitirá atender hasta 550 hectáreas de cultivo, brindando a cada productor acceso a un máximo de cuatro bolsas para sus parcelas.

Pérez Cantú subrayó que este apoyo no solo impulsa la producción forrajera, sino que también contribuye a dar estabilidad al sector ganadero, al reducir costos y facilitar el arranque del ciclo agrícola para las familias del campo.

Acompañada por el coordinador regional de Desarrollo Rural, Ing. Juan Antonio Velazco Lozano, y por el director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, reiteró que su administración mantiene una atención permanente al sector rural, con acciones que responden a necesidades reales y generan resultados tangibles.

Finalmente, se invitó a las y los productores interesados a presentar su documentación, como certificado parcelario e identificación oficial, para acceder a este beneficio.

Con este programa, el Gobierno Municipal de Frontera reafirma su compromiso con el campo, respaldando a quienes producen y avanzando con orden y rumbo.