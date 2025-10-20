Alcaldesa de Frontera impulsa mantenimiento en parques y jardines

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Parques y Jardines del municipio de Frontera comenzó esta semana con los trabajos de limpieza y mantenimiento en las plazas públicas, como parte de un programa calendarizado que contempla atender de manera ordenada todos los sectores de la ciudad.

El titular del área, Roberto Mauricio Leiva, explicó que las labores incluyen desmonte, poda de palmas y limpieza general, y que se ha solicitado a la población no intervenir ni obstaculizar los trabajos del personal municipal.

"Habían acudido algunos personajes a limpiar la basura o hicieron como que limpiaron, pero solo recogieron los papeles. Ahorita estamos haciendo el desmonte, y justamente ese día le tocaba a ese sector. No es que no acudamos, sino que tenemos todo programado", puntualizó Leiva.

El funcionario aclaró que los señalamientos por falta de limpieza en algunas plazas son infundados, ya que la administración municipal mantiene un calendario de atención por zonas, en coordinación con el departamento de Servicios Primarios.

"Invitamos a los ciudadanos a que nos tengan paciencia, porque la instrucción de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú es darle atención a todos los sectores. Seguimos hacia la colonia Aviación, estamos tratando de que hoy quede lista el área verde de la colonia Magisterio, y después continuaremos con Roma, Zona Centro, Borja, Diana Laura y 8 de Enero", detalló.

Con estas acciones, el municipio busca mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y garantizar que las familias fronterenses cuenten con lugares limpios y seguros para su esparcimiento.