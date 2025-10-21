DIF Regional de Coahuila refuerza programa Vive Libre contra drogas

FRONTERA, COAHUILA.- El DIF Regional continúa reforzando el programa "Vive Libre", una estrategia enfocada en alejar a los jóvenes del consumo de drogas a través del deporte y las expresiones artísticas, con el objetivo de ofrecerles alternativas positivas para su desarrollo y bienestar.

El coordinador del DIF Regional, Diego Siller, destacó la importancia de brindar espacios y facilidades a los jóvenes para que puedan practicar alguna disciplina deportiva o artística.

"Hay representantes de la región centro que participarán en un torneo en la ciudad de Torreón; eso nos motiva a seguir impulsando el talento local y a demostrar que hay caminos mucho más valiosos que las adicciones", expresó.

Siller adelantó que este martes se realizará la etapa regional del programa, donde participarán talentos locales desde niños hasta adultos mayores, con presentaciones de canto, danza y baile. "Buscamos crearles ese incentivo a los jóvenes para que eviten a toda costa la línea de la drogadicción y vean en el arte una forma de vida sana y productiva", afirmó.

Asimismo, el DIF Regional trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud y el DIF Coahuila para apoyar a las personas que ya enfrentan una etapa de drogadicción, brindándoles acompañamiento, orientación y herramientas para su recuperación.

Aunque aún no se cuenta con una estadística formal sobre el consumo en la región, Siller señaló que las acciones emprendidas buscan evaluar la respuesta ciudadana y fomentar una mejor calidad de vida entre la población.

"El propósito es que nuestros jóvenes vivan libres, que aprovechen su energía en actividades que los hagan crecer y no en decisiones que destruyan su futuro", concluyó.