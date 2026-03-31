Comerciantes de Cuatro Ciénegas esperan repunte turístico tras reapertura del Río Mezquites

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Comerciantes del primer cuadro de Cuatro Ciénegas manifestaron su optimismo tras la reapertura del Río Mezquites, al considerar que la actividad turística podría repuntar durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa.

Fermín Ortiz, mejor conocido como "Loibo Gris", quien cuenta con más de dos décadas vinculado al municipio y cinco años residiendo de forma permanente, señaló que durante los días de cierre muchos visitantes se mostraron decepcionados, aunque reconoció que la situación estaba fuera del control de los comerciantes. "Muchos turistas sí comprendían, sabían que no dependía de nosotros", comentó.

Indicó que, con la apertura de todos los sitios turísticos, existe confianza en que la afluencia de visitantes aumente considerablemente en los próximos días, especialmente a partir de este miércoles, cuando se espera una mayor llegada de vacacionistas.

Por su parte, Valentín Palacios Perches mencionó que el pasado fin de semana registraron baja movilidad en el primer cuadro, sin embargo, confían en que en los días siguientes se genere una importante derrama económica, la cual han esperado durante todo el año. "El tema estuvo complicado, entiendo que fue por el río porque es la principal atracción, pero ya abrió y llegarán más personas", expresó. Añadió que se dedica a la elaboración de artesanías inspiradas en los primeros pobladores de la región, utilizando piedras y herramientas tradicionales, lo cual suele captar la atención de los turistas.

Con la reactivación de los principales atractivos, comerciantes esperan recuperar el flujo económico y consolidar una buena temporada vacacional.