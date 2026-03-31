Gómez Urrutia se reunirá con trabajadores mineros

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- A través de la delegación del Comité Ejecutivo Nacional de Mineros en Coahuila, se dio a conocer que, el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, estará presente en la ciudad de Frontera, Coahuila, como parte de su recorrido para reunirse con trabajadores adheridos a dicho gremio.

El líder sindical ha emprendido una gira por todos los Estados de la República Mexicana, atendiendo las solicitudes de los agremiados que buscan su presencia en las instalaciones donde laboran. La intención es fortalecer la representación sindical y escuchar de primera mano las inquietudes de los trabajadores.

De acuerdo con la información oficial brindada por Javier MARTÍNEZ Valadez, delegado minero, será el próximo 10 de abril en punto de las 4:00 de la tarde cuando Gómez Urrutia acuda a la asamblea programada en Frontera.

En este encuentro se contará con la participación de trabajadores de la empresa Teksid, quienes forman parte de la Sección 327 y fueron los encargados de extender la invitación.

Asimismo, se confirmó que también se ha convocado a los integrantes de la Sección 312 de Mina La Encantada para que se sumen al evento, conforme al orden del día establecido hasta el momento.

La expectativa es que ambas secciones tengan una participación activa en el diálogo con el dirigente nacional.

La visita de Gómez Urrutia a Frontera se enmarca en una estrategia de acercamiento directo con las bases sindicales, con el objetivo de reforzar la unidad y dar seguimiento a las demandas laborales en cada región.

Se prevé que este encuentro sea un espacio de intercambio y fortalecimiento de la organización minera en Coahuila, además de realizar recorridos por algunas minas, consorcios y plantas del sector productivo.