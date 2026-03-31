Ciudadanos protestan contra CFE en Saltillo por cobros excesivos

SALTILLO, COAHUILA.- Un grupo de ciudadanos inconformes se manifestó de manera pacífica en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Saltillo, denunciando presuntos cobros excesivos en el servicio de energía eléctrica. Hilario Gallegos explicó que la movilización reunió a habitantes de diversas colonias del sur de la ciudad, como Rincón de los Pastores, Ampliación Los Pastores, Los Berros y Diana Laura, entre otras. De acuerdo con el representante, numerosos usuarios han reportado incrementos desproporcionados en sus recibos, pasando de pagos habituales de entre 300 y 400 pesos a cantidades que alcanzan hasta los 1,500 o 2,000 pesos, e incluso casos extremos de 15,000 a 20,000 pesos. Señaló que, ante los reclamos, personal de la CFE suele atribuir los altos cobros a posibles fallas en las instalaciones domésticas, recomendando la revisión por técnicos, lo que implica gastos adicionales para los usuarios. Sin embargo, aseguró que incluso después de realizar estas reparaciones, los cobros elevados persisten. "Las familias invierten en cambiar cableado o revisar fugas con la esperanza de pagar menos, pero el recibo sigue llegando igual o más caro", denunció Gallegos. Además de los altos costos, los manifestantes acusaron malos tratos por parte del personal de la dependencia, a quienes calificaron como poco accesibles y reacios al diálogo. Durante la protesta, los inconformes cerraron parcialmente la vialidad y bloquearon el acceso a las oficinas como medida de presión, lo que derivó en un primer acercamiento con autoridades de la paraestatal. Según indicaron, un funcionario se comprometió a recibir a una comisión de ciudadanos al día siguiente para revisar los casos y la situación legal de las colonias afectadas. Advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, podrían intensificar las acciones, incluyendo un plantón permanente e incluso bloqueos totales.