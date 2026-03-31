Advierten sobre aumento de diésel en Sabinas

SABINAS, COAH.- El incremento en el precio de los combustibles, particularmente del diésel, ha comenzado a poner a prueba la operatividad de las empresas transportistas en la Región Carbonífera, así lo reconoció el empresario del ramo, Diego Z Cruz de la Garza, quien advirtió sobre el impacto directo en los costos del sector.

El entrevistado, dedicado al acarreo de carbón hacia la Comisión Federal de Electricidad, señaló que actualmente cerca del 80 por ciento del comercio se mueve a través de camiones que utilizan diésel, lo que convierte a este combustible en un factor clave para la estabilidad económica de múltiples industrias.

Z Cruz la Garza explicó que el reciente aumento, que ha llevado el litro de diésel a alcanzar los 30 pesos, ha afectado de manera generalizada a las empresas del sector, obligándolas a replantear su operación para enfrentar el encarecimiento de insumos.

Ante este panorama, detalló que han optado por implementar medidas internas enfocadas en la optimización de recursos, buscando reducir gastos sin comprometer la eficiencia en el servicio, aunque reconoció que el margen de maniobra es cada vez más limitado.

Finalmente, el empresario subrayó que esta situación responde a factores externos de carácter internacional, por lo que confió en que se logre una estabilización en los precios; de lo contrario, advirtió que el impacto podría derivar en un aumento generalizado de costos y una inflación significativa en la región.