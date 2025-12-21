Sari Pérez Cantú prohíbe venta de pirotecnia en Frontera para evitar accidentes

Frontera, Coah.– En coordinación con el Gobierno del Estado, la alcaldesa Sari Pérez Cantú giró disposiciones precisas para prohibir de manera tajante la venta, manipulación, uso y transportación de pirotecnia dentro del municipio, como una medida prioritaria para proteger la integridad de la población, en especial de niñas, niños, adultos mayores y mascotas, durante la presente temporada.

De acuerdo con el oficio emitido por el Gobierno Estatal, se establecen de forma clara los lineamientos legales que no autorizan permisos para la comercialización ni el traslado de artefactos pirotécnicos. Por lo tanto, cualquier actividad relacionada con estos productos se considera fuera de la ley y será sancionada conforme a la normatividad vigente.

El director de Protección Civil de Frontera, Abraham Palacio Cedillo, informó que desde hace varios días se mantiene una coordinación permanente con Seguridad Pública Municipal para vigilar, verificar y actuar de inmediato ante cualquier intento de venta o distribución de pirotecnia, procediendo al decomiso del material y a la consignación correspondiente.

Palacio Cedillo advirtió que ya se han registrado accidentes graves derivados de la manipulación de explosivos, incluyendo lesiones en menores de edad y daños materiales severos, como el incendio de una vivienda con pérdida total. Reiteró que los padres o tutores serán responsables legales en caso de que se presenten afectaciones a personas o propiedades.

El Gobierno Municipal de Frontera hizo un llamado enérgico a la ciudadanía a abstenerse de comprar, vender o detonar pirotecnia, recordando que estas prácticas ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas. La administración que encabeza Sari Pérez Cantú refrenda su compromiso de actuar con firmeza, responsabilidad y apego a la ley, priorizando la seguridad y tranquilidad de las familias fronterenses.