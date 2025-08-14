Cuatro Ciénegas fortalece su turismo natural con la Escuela de Senderismo

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La Dirección de Deportes del municipio de Cuatro Ciénegas informó avances significativos en el desarrollo de la escuela de senderismo, una iniciativa que busca promover la actividad física, el contacto con la naturaleza y el bienestar integral de la niñez y juventud local.

Gracias al respaldo del gobierno municipal encabezado por el alcalde Víctor Leija Vega, el proyecto ha logrado consolidarse como una propuesta innovadora y alineada con la vocación turística y natural del Pueblo Mágico.

"Estamos emocionados de anunciar que avanzamos en la escuela. Las facilidades brindadas han sido fundamentales para nuestro crecimiento y desarrollo en esta disciplina innovadora y acorde a nuestro Pueblo Mágico", expresó Pedro Gutiérrez, director de Deportes municipal.

El funcionario también agradeció el apoyo de la presidenta honoraria del DIF municipal, Leticia Medina, por su confianza en el proyecto, así como a la Fundación Pro Cuatro Ciénegas, encabezada por Edgar Ibarra, por facilitar amablemente el espacio donde se llevan a cabo las actividades.

La escuela de senderismo tiene como objetivo ofrecer nuevas oportunidades de exploración, aventura y formación en contacto con el entorno natural, fomentando no solo la actividad física, sino también la salud mental y emocional de los menores participantes.

"Seguiremos trabajando para abrir caminos de aventura para nuestras niñas y niños, promoviendo hábitos saludables y amor por la naturaleza", concluyó Gutiérrez.

Con este proyecto, Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso por impulsar alternativas recreativas y educativas que fortalezcan el tejido social y aprovechen de forma sustentable las riquezas naturales del municipio.