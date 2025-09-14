Conviven familias en Ruta Recreativa

SALTILLO, COAHUILA.- Como en cada edición de la Ruta Recreativa, a la de este domingo asistieron cientos de personas para aprovechar ese espacio para la convivencia familiar y la práctica deportiva sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Por instrucciones del alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, las dependencias municipales se coordinan para ofrecer todos los domingos diversas actividades que son disfrutadas por quienes asisten a este paseo.

En esta ocasión se instaló un stand informativo del programa "Aquí Vamos Gratis", en el que se brindó a la ciudadanía información y orientación acerca de la puesta en funcionamiento de las dos rutas troncales el próximo 1 de octubre, así como el proceso de credencialización.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Prevención y Proximidad Social, así como la Unidad Canina K9, convivieron con los asistentes, además de obsequiarles paletas de hielo.

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo para ofrecer servicios gratuitos como detección oportuna de diabetes e hipertensión, además de compartir recomendaciones de nutrición. También se brindaron vacunaciones y desparasitaciones a las mascotas.

El Gobierno Municipal invita a las y los saltillenses para que aprovechen este espacio que tiene como objetivo promover la activación física, el cual está disponible todos los domingos de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.