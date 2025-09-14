Lleva DIF servicios gratuitos de salud

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias a la iniciativa de Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, habitantes de los ejidos de Saltillo tienen la oportunidad de acceder a aparatos auditivos, lentes y servicios dentales con el programa Amor en Movimiento.

Con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, la unidad móvil lleva todos estos servicios totalmente gratuitos con los que se han atendido a 388 habitantes de la zona rural.

Amor en Movimiento ha estado también en ejidos como El Rayado, San Miguel del Banco, Jagüey de Ferniza, San Francisco del Ejido, La Chancaca, La Majada y Tinaja, Santa Victoria, Palmas Altas, San Juan del Retiro, Las Hormigas y El Salitre.

El próximo sábado 20 de septiembre la unidad móvil llegará al ejido Presa de Guadalupe, ubicado a más de una hora de camino de Saltillo.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que a la fecha se han entregado 841 aparatos auditivos, después de realizar el debido estudio de audiometría ahí mismo en la unidad móvil.

Asimismo, se han entregado 2 mil 487 lentes a las y los saltillenses de todas las edades que así lo requieren y con ello lograr mejorar su visión y, por ende, su calidad de vida.

La próxima semana, el miércoles 17 la unidad móvil de Amor en Movimiento estará con servicios de audiometría, optometría y servicios dentales gratuitos en el centro comunitario de Tierra y Libertad a las 4:00 de la tarde; y el jueves 18 de septiembre en el Instituto Tecnológico de Saltillo a partir de las 9:00 de la mañana.