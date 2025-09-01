Rehabilitación y prevención ante consumo de drogas en menores de edad

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) ha detectado al menos 10 casos de menores de edad consumidores de drogas, principalmente cocaína y metanfetaminas, informó la procuradora Lizbeth Cantú Villarreal.

De acuerdo con la funcionaria, el problema se agudizó durante las vacaciones, donde los índices tuvieron un repunte, aunque aclaró que no se han registrado casos graves.

"Sí, han subido un poco los índices más en vacaciones, pero gracias a Dios ningún caso grave. Siguen los casos de droga, que son los que más tenemos, pero poco a poco los vamos disminuyendo con todo el apoyo integral que incluye terapia psicológica", señaló.

La procuradora destacó como alarmante que algunos de los casos detectados corresponden a niños mayores de los 10 años, en quienes el consumo generalmente está relacionado con el entorno familiar.

Cantú Villarreal indicó que el trabajo de rehabilitación y prevención se lleva a cabo en coordinación con el municipio, encabezado por el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, así como con la licenciada Martha, responsable del área de atención especializada.

"Estamos dando todas las herramientas para que podamos contribuir a quitar eso. Lo bueno es que aquí también se apoya con el centro de rehabilitación, y estamos trabajando para darles a los menores el apoyo integral que se necesita", puntualizó.