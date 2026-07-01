PRONNIF Frontera apoya a adolescentes embarazadas con atención integral

FRONTERA, COAH.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) informó que durante este año ha atendido un reducido número de casos de embarazos en adolescentes, a quienes brinda acompañamiento integral para garantizar sus derechos y el bienestar de sus hijos.

La subprocuradora de PRONNIF en Frontera, Norma Leija, explicó que los casos corresponden a adolescentes de 15 años en adelante, canalizadas por instituciones de salud como el Hospital Amparo Pape de Benavides y una clínica del IMSS de la región.

Indicó que, una vez recibidos los reportes, la dependencia inicia el seguimiento legal y social correspondiente, además de coordinar acciones con el Centro de Atención Integral (CAI) de Frontera.

Como parte del acompañamiento, las adolescentes reciben atención psicológica, orientación sobre la crianza de sus bebés y apoyo para asumir las responsabilidades derivadas de la maternidad.

Asimismo, los padres o tutores participan en el proceso mediante convenios de compromiso que fortalecen la red de apoyo familiar para el cuidado de los recién nacidos. Leija señaló que las familias también son canalizadas a distintas dependencias para recibir apoyos y atención de acuerdo con las necesidades específicas de cada caso.

Destacó que uno de los objetivos principales es evitar la deserción escolar, por lo que se orienta a las jóvenes para que continúen sus estudios en modalidades de secundaria o preparatoria abierta. "Se les brindan las herramientas necesarias para que continúen con sus estudios y, al mismo tiempo, asuman de manera responsable su rol como madres", expresó.

La funcionaria añadió que la dependencia mantiene un monitoreo permanente de las familias para verificar que los menores crezcan en condiciones seguras y adecuadas para su desarrollo.

Finalmente, informó que hasta el momento no se han registrado reincidencias ni nuevos reportes relacionados con situaciones de riesgo en los casos atendidos.