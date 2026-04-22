Frontera: PRONNIF detecta más casos de abuso infantil

FRONTERA, COAHUILA.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Frontera ha detectado un incremento en casos de abuso sexual contra menores de edad, informó la subprocuradora Norma Leija, quien advirtió que las situaciones atendidas involucran a víctimas de distintos rangos de edad.

La funcionaria explicó que recientemente se han registrado casos delicados, entre ellos uno donde dos primos menores se vieron involucrados, así como otro en el que un hombre mayor de 40 años vulneró a un menor. "Lamentablemente hemos atendido situaciones de índole sexual en niños de diversos rangos de edades que se han visto involucrados y perjudicados. Se ha trabajado de forma coordinada para la intervención inmediata, tanto psicológica como legal, canalizando los casos hacia el agente especializado en estos delitos", señaló.

Aunque no precisó cifras, indicó que una constante preocupante es que, en varios de los casos, el agresor resulta ser un familiar cercano al menor. Incluso, mencionó que se han detectado situaciones entre niños, como primos menores de seis años, así como agresiones de adultos hacia adolescentes. La subprocuradora aseguró que todos los casos han sido atendidos de manera oportuna y canalizados a las instancias correspondientes para su seguimiento integral.

Ante este panorama, hizo un llamado a padres de familia para fortalecer la comunicación con sus hijos y, sobre todo, creer en ellos cuando denuncien este tipo de situaciones. "Es fundamental tener empatía, generar confianza y brindarles las herramientas necesarias para que tengan el valor de hablar y denunciar lo que les sucede", enfatizó. Asimismo, exhortó a acudir a las dependencias correspondientes en caso de detectar o sospechar de algún abuso, a fin de proteger la integridad de los menores y evitar que estos casos queden impunes.