Pronnif brinda detalles sobre caso de menor encontrado solo en colonia Pueblo Nuevo

SAN BUENAVENTURA, COAH.– El caso del menor que fue localizado solo en la colonia Pueblo Nuevo se debió a un descuido familiar y no existen antecedentes previos de omisión de cuidados, informó la subprocuradora regional de Pronnif, Martha Herrera.

La funcionaria explicó que, de acuerdo con la investigación realizada en coordinación con las autoridades municipales, el niño vive con su madre y su abuelo a unas casas del lugar donde fue encontrado.

Detalló que la madre permaneció despierta durante la noche cuidando al abuelo y terminó quedándose dormida. Posteriormente, otra persona salió del domicilio sin percatarse de cerrar correctamente la puerta, lo que permitió que el menor saliera de la vivienda.

Indicó que el niño conocía el camino hacia el establecimiento comercial, por lo que caminó hasta ese punto sin que la familia se percatara.

Herrera señaló que durante el periodo vacacional suelen incrementarse este tipo de incidentes, debido a que los menores permanecen más tiempo en casa y los adultos pueden bajar la vigilancia al no llevarlos a la escuela o a la guardería.

Recomendaciones de Pronnif

Por ello, exhortó a las familias a reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas, mantener cerradas las puertas y procurar que siempre haya un adulto responsable al cuidado de los menores.

La subprocuradora indicó que, al no existir un expediente previo ni otras incidencias relacionadas con la familia, Pronnif únicamente emitirá recomendaciones y realizará las canalizaciones correspondientes para sensibilizar a los responsables sobre la importancia del cuidado infantil.

Añadió que, de no registrarse una nueva vulneración de derechos, el caso concluirá con acciones preventivas y de orientación.