Acuerdo por omisión de cuidados: propietario de Pitbull en Frontera

El propietario del perro Pitbull señalado por la muerte de otra perra en un domicilio de Frontera se presentó ante la Dirección de Salud Municipal, acompañado de su abogado, para atender el caso y llegar a un acuerdo por la omisión de cuidados.

Miguel Sánchez Leija, director de Salud Municipal, informó que previamente se había notificado al propietario en su domicilio, diligencia realizada por Tuilzie Ibarra, coordinadora de Protección Animal, para que acudiera a la dependencia.

Explicó que durante la reunión se revisaron las evidencias del caso y se expuso la grave omisión de cuidados detectada, luego de que dos perros del domicilio protagonizaran una pelea en la que murió una perra del mismo lugar.

Sánchez Leija señaló que, conforme al reglamento municipal vigente, se estableció una multa de hasta 10 mil pesos. Sin embargo, para evitar afectar económicamente al propietario, quien es padre de familia, se acordó un convenio para que cubra el monto mediante pagos quincenales, de acuerdo con sus posibilidades.

Como parte del acuerdo, el propietario también aceptó que los otros dos perros sean esterilizados, siempre y cuando se encuentren en condiciones adecuadas de salud.

El funcionario explicó que uno de los animales presenta desnutrición, por lo que no puede ser sometido por ahora al procedimiento hasta que mejore su condición física.

Sánchez Leija destacó que los recursos obtenidos de multas por omisión de cuidados y maltrato animal son destinados a campañas de esterilización masiva, además de apoyar a perros en situación de calle y ciudadanos que requieren ayuda para sus mascotas.

Estos recursos también permiten brindar apoyos relacionados con tratamientos contra garrapatas, vacunas y baños garrapaticidas, con el objetivo de mantener estos servicios accesibles o gratuitos para la población.

Finalmente, el director de Salud adelantó que el reglamento municipal podría modificarse en los próximos meses para incorporar disposiciones más amplias relacionadas con la omisión de cuidados y crueldad animal.