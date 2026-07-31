Familias de Jardines de Aeropuerto afectadas por garrapatas, sin mascotas en sus hogares

La presencia de garrapatas comenzó a afectar a vecinos del sector Jardines de Aeropuerto, donde al menos dos mujeres denunciaron ante Protección Animal que estos parásitos ya se encuentran en el exterior de sus viviendas, pese a que no cuentan con perros u otras mascotas.

Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal de Frontera, informó que las vecinas acudieron a la dependencia para solicitar apoyo ante la problemática, registrada en calles del sector, posiblemente Girasoles o Alcatraces.

La funcionaria explicó que esta zona ya había sido atendida anteriormente debido a reportes relacionados con perros que presentaban problemas en la piel y presencia de garrapatas. Sin embargo, en esta ocasión el problema tiene una particularidad: las familias afectadas aseguran no tener animales dentro de sus domicilios, por lo que Protección Animal deberá trabajar de manera coordinada con otras dependencias municipales.

Ibarra Vázquez señaló que las vecinas reportaron condiciones de humedad y presencia constante de agua en los alrededores de sus viviendas, aparentemente relacionada con problemas de drenaje, aunque aclaró que esta situación deberá ser revisada por las áreas correspondientes. La humedad, explicó, junto con la hierba y las condiciones frescas del terreno, puede favorecer la presencia de pulgas y garrapatas. "Ellos buscan lo fresco", señaló la coordinadora al referirse a las condiciones que favorecen la presencia de estos parásitos.

Ante esta situación, Protección Animal dará seguimiento al reporte y buscará coordinarse con otros departamentos municipales para atender el origen del problema y evitar que las familias continúen expuestas. Ibarra Vázquez recomendó a las vecinas acudir también ante SIMAS y las áreas municipales correspondientes para que se revise el posible problema de agua y drenaje que estaría generando humedad constante en el sector.

La funcionaria explicó que, si se confirma la presencia de perros cercanos que pudieran estar infestados, Protección Animal podría intervenir para revisar y atender a los animales, además de realizar acciones de fumigación cuando corresponda. "Es una situación controlada, pero sí es una situación que tenemos que prestar la atención, sobre todo si la humedad va a estar constante", señaló.

Hasta el momento, son dos vecinas quienes han acudido directamente a Protección Animal para reportar la problemática, aunque existe la posibilidad de que más habitantes del sector estén enfrentando una situación similar. Ibarra Vázquez indicó que no se tienen actualmente reportes de una problemática igual en otros sectores de Frontera.