Tuilzie Ibarra promueve adopción de perros rescatados en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La coordinación de Protección Animal de Frontera continúa promoviendo la adopción responsable de perros rescatados tras el fallecimiento de "Doña Lety", mujer reconocida por cuidar a decenas de animales, mientras autoridades y rescatistas trabajan en brindarles seguimiento médico y emocional.

La coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra Vázquez, destacó que las primeras adopciones han tenido una respuesta positiva por parte de las familias, principalmente por la historia detrás de los animales rescatados. Indicó que cada adopción se realiza bajo un compromiso de seguimiento, especialmente con los cachorros que aún no tienen edad suficiente para ser esterilizados. "Con cada adopción estamos hablando de la responsabilidad que conlleva tener una mascota, el que sepan que ahí vamos a estar para la atención que requieran. Con los cachorros vamos a estar al pendiente para su esterilización cuando cumplan la edad", comentó.

Hasta el momento, uno de los perros ya fue adoptado y vive con una nueva familia. "Ya dimos a una en adopción, se llama Ramona y está en su hogar feliz", señaló. La funcionaria informó que este fin de semana podrían concretarse cinco adopciones más, incluida una perrita que será llevada a Ciudad Acuña. Sin embargo, todavía permanecen alrededor de 15 animales bajo resguardo, la mayoría adultos.

Ibarra Vázquez explicó que los perros adultos presentan conductas de tristeza y desorientación debido al cambio repentino tras perder a la persona con la que convivían desde hace años, por lo que buscan que sean adoptados en pareja para facilitar su adaptación. "La verdad sí queremos que se vayan en par, porque ellos ya tenían más años juntos y honestamente son los que más están sufriendo. Vemos sus miradas, son miradas tristes", relató.

Agregó que aunque algunos animales se muestran temerosos, no presentan agresividad, sino desconfianza por encontrarse en un entorno desconocido. "Sabemos que están pasando por un duelo y estamos tratando de respetar ese espacio para más adelante poder darlos en adopción esterilizados", puntualizó.