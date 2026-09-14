Castaños: Daños por tormenta afectan techumbres y árboles

Árboles, postes y techumbres dañadas dejó la tormenta registrada la tarde del domingo en Castaños, donde Protección Civil atendió diversos reportes en las colonias Independencia Norte, Independencia Sur y la zona Centro.

De acuerdo con el reporte de atención, entre los daños registrados se encuentran seis pinos, cuatro huisaches, dos pinabetes y dos pirules derribados por la fuerza del viento.

Asimismo, se reportaron daños en dos techos de lámina, cinco postes de Telmex y tres postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de cuatro reportes relacionados con mufas.

La tormenta dejó severas afectaciones en la colonia Independencia Sur, con árboles y postes caídos.

La colonia Independencia Sur fue una de las zonas con mayores afectaciones, donde la caída de árboles y postes provocó interrupciones momentáneas en el suministro eléctrico para algunos vecinos.

Además, en una unidad deportiva ubicada al poniente de dicha colonia, las fuertes ráfagas de viento doblaron parte de una techumbre estructural, por lo que el área fue acordonada para prevenir accidentes.

Protección Civil realizó recorridos para atender los daños y acordonar áreas de riesgo en Castaños.

Elementos de Protección Civil realizaron recorridos para atender los reportes y acordonar las zonas consideradas de riesgo, mientras que personal de Servicios Primarios comenzó con los trabajos de limpieza y retiro de árboles y estructuras dañadas.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por los sectores afectados y evitar acercarse a las áreas acordonadas mientras continúan las labores de limpieza y revisión.