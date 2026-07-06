Protección Civil de Frontera rescata 4 víboras en operativo

FRONTERA, COAH.– Durante el fin de semana, elementos de Protección Civil de Frontera atendieron el reporte y rescate de cuatro víboras localizadas en distintos sectores del municipio, principalmente en viviendas cercanas a arroyos y lotes baldíos.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que los reptiles correspondían a víboras polleras, una especie que no representa un riesgo considerable para las personas. Explicó que, tras recibir los reportes ciudadanos, el personal acudió a los domicilios para capturar los ejemplares con equipo especializado y posteriormente liberarlos en una zona alejada de la mancha urbana. "Generalmente son víboras polleras. Nosotros llegamos, las atrapamos y las llevamos al monte, a un lugar más retirado de la ciudad, donde las liberamos", indicó.

Palacios Cedillo señaló que estas serpientes suelen alimentarse de pequeños roedores, pollos y otras aves, por lo que normalmente no atacan a las personas. Agregó que, debido a las altas temperaturas y al crecimiento de la maleza tras las lluvias, es más frecuente que los reptiles salgan de su hábitat e ingresen a patios o viviendas ubicadas cerca de arroyos, terrenos baldíos o zonas con vegetación abundante.

El funcionario destacó que es poco común encontrar especies venenosas, como la víbora de cascabel, dentro de la zona urbana de Frontera. Ante cualquier avistamiento, exhortó a la población a no intentar capturar o matar al reptil y, en su lugar, reportarlo a Protección Civil para que personal capacitado realice el manejo adecuado y su posterior liberación.