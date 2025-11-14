Alcaldesa de Frontera ordena operativo para prevenir accidentes en el puente de la Revolución

FRONTERA, COAHUILA.- Ante el próximo fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana, la alcaldesa Sari Pérez Cantú instruyó al Departamento de Protección Civil a implementar un operativo especial en coordinación con Seguridad Pública Municipal y Transporte y Vialidad, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger a las familias durante los días de asueto.

La presidenta municipal destacó la importancia de reforzar los cuidados en el hogar, especialmente hacia las niñas y niños que permanecerán más tiempo en casa. "Queremos que las familias disfruten el descanso con responsabilidad. Cuidar a los más pequeños y atender las recomendaciones de Protección Civil puede hacer la diferencia para evitar accidentes", subrayó Sari Pérez.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, explicó que durante estas fechas aumenta el riesgo de accidentes domésticos, por lo que pidió evitar sobrecargar extensiones eléctricas, mantener una vigilancia constante sobre los menores y prevenir el uso de anafres o veladoras encendidas en interiores.

Asimismo, informó que el domingo se prevé la entrada del Frente Frío número 14, con temperaturas mínimas entre 14 y 15 grados, por lo que recomendó proteger a niños y adultos mayores, ventilar los hogares adecuadamente y no utilizar fuentes de calor que generen monóxido de carbono como anafres.

El funcionario señaló que, por instrucción de la alcaldesa, los tres departamentos mantendrán rondines preventivos en todos los sectores del municipio para garantizar la seguridad vial y atender cualquier contingencia que pudiera presentarse.

Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas, con el propósito de disfrutar un puente seguro, ordenado y sin incidentes.