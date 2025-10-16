Protección Civil de Frontera retira enjambres de abejas en panteón Dolores

FRONTERA, COAHUILA.- Protección Civil de Frontera informó que en las últimas semanas han detectado alrededor de 12 enjambres de abejas dentro del panteón Dolores, de los cuales cinco ya fueron retirados, con apoyo de apicultores, a fin de garantizar la seguridad de los visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos.

El titular Abraham Palacios Cedillo explicó que, aunque han contado con respaldo de algunos especialistas, se han enfrentado complicaciones, pues varias colmenas se ubican dentro de gavetas y tumbas, lo que dificulta la extracción. Ante esta situación, los elementos de Protección Civil han optado por acudir de noche para sellar los orificios por donde entran y salen los insectos.

"Estamos batallando y se nos están presentando muchos enjambres dentro del panteón; para seguridad de los visitantes estamos eliminando aquellos que representan un riesgo fuerte por la cantidad de abejas", señaló.

Actualmente, además de los cinco enjambres retirados, permanecen siete más en distintas áreas del cementerio, los cuales ya están siendo atendidos para evitar incidentes durante la gran afluencia de personas prevista este 2 de noviembre.

El funcionario agregó que, además de los trabajos contra los enjambres, también se realizan acciones de mantenimiento, como la delimitación de tumbas. Hasta el momento han intervenido 42, pero restan alrededor de 20 más.

Protección Civil aseguró que continuarán con los recorridos frecuentes en el panteón Dolores para reducir al máximo los riesgos y garantizar la tranquilidad de las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos durante las festividades.