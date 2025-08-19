Protección Civil Frontera destaca en Campamento de Verano Seguridad 2025

En el marco del Campamento de Verano de Seguridad 2025, la alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó la valiosa participación del cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil, quienes impartieron pláticas y realizaron demostraciones prácticas dirigidas a niñas y niños con el objetivo de fomentar la prevención desde temprana edad.

Durante la jornada, se desarrollaron actividades educativas sobre cómo evitar accidentes en el hogar, resaltando que un alto porcentaje de incidentes, cerca del 80 %, ocurren en casas habitación y afectan principalmente a menores y a personas de la tercera edad. Asimismo, se brindaron nociones básicas de primeros auxilios, reforzando la importancia de actuar con calma y de manera adecuada en situaciones de emergencia.

El director de Protección Civil en Frontera, Abraham Palacios Cedillo, señaló que estas experiencias fortalecen la cultura de la prevención en la niñez fronterense y promueven la curiosidad positiva por aprender cómo evitar accidentes y cómo reaccionar ante situaciones de riesgo.

Los elementos de Protección Civil también presentaron a las y los participantes las unidades de atención, entre ellas la motobomba y la ambulancia, permitiendo que los niños conocieran de cerca el equipo utilizado en labores de rescate y auxilio.

De manera especial, se llevó a cabo una demostración de los equipos de penetración, donde los elementos explicaron el uso del aire comprimido en ambientes no respirables y simularon rescates, despertando gran interés y entusiasmo en los pequeños. Esta dinámica permitió a las y los niños comprender los riesgos y valorar la importancia de la preparación en temas de seguridad.

Pérez Cantú señaló que con estas acciones, la administración municipal impulsa entornos más seguros para las familias y la cultura de la prevención desde los más chicos.