Protección Civil de Frontera toma medidas ante incendios en propiedades abandonadas

FRONTERA, COAHUILA.- Tras el reporte de humo en un edificio abandonado, el director de Protección Civil en Frontera, Abraham Palacios Cedillo, informó que iniciarán revisiones en inmuebles deshabitados, al considerarlos focos rojos por su potencial para generar incendios. El incidente más reciente ocurrió la tarde del domingo 14 de agosto, cuando vecinos alertaron sobre humo saliendo del interior del antiguo salón Frontera West, ubicado en la zona urbana del municipio y que tiene más de una década en estado de abandono. "El reporte lo recibimos a las seis de la tarde. Se enviaron dos unidades de ataque rápido, pero al llegar el lugar estaba completamente cerrado con malla ciclónica y candado. Los elementos tuvieron que brincar la barda para poder ingresar", explicó el director. Una vez dentro, los elementos confirmaron que el humo provenía de restos de cable quemado, una práctica común entre personas que buscan extraer cobre para su venta. Afortunadamente, el fuego ya estaba sofocado al momento del ingreso, por lo que no fue necesario desplegar líneas de agua. Palacios Cedillo advirtió que este tipo de hechos en propiedades abandonadas se ha vuelto recurrente en Frontera. "Esto nos hizo pensar en otros lugares similares que también podrían representar un foco rojo. Tenemos que actuar con precaución. Vamos a revisar quiénes son los propietarios de estos sitios y, en coordinación con Seguridad Pública, implementaremos rondines para evitar que estas prácticas continúen y escalen a un incendio de mayores proporciones". De acuerdo con cifras de la propia corporación, en lo que va del año se han atendido al menos 20 incendios provocados en casas o predios en abandono. En la mayoría de los casos, han sido los propios vecinos quienes alertan a las autoridades antes de que el fuego se salga de control.