Abraham Palacios detiene trabajos en altura en Frontera

Protección Civil de Frontera suspendió una maniobra en una farmacia que implicaba trabajos a más de 10 metros de altura, debido a que los trabajadores no contaban con las medidas de seguridad necesarias.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil, informó que durante la inspección se detectó que las personas que realizaban los trabajos no estaban sujetas con arnés, lo que representaba un riesgo de accidente.

"Las personas no andaban protegidas, sujetas con su arnés y pues eso los pone en riesgo y peligro", señaló.

Explicó que, además de contar con el equipo de protección, los responsables debieron notificar previamente la maniobra a Protección Civil, ya que este tipo de trabajos puede requerir coordinación con otras áreas para evitar riesgos a trabajadores, automovilistas y peatones.

En caso de utilizar una grúa, agregó, también debe contemplarse la coordinación con Vialidad para realizar el cierre o protección de la zona y evitar que la maniobra pueda provocar un accidente.

Palacios Cedillo indicó que la actividad podrá reanudarse una vez que los responsables cumplan con las condiciones de seguridad y obtengan los permisos correspondientes.

La revisión se realizará en coordinación con Ecología, dependencia encargada de regular aspectos relacionados con señalización, mientras que Protección Civil evaluará los riesgos y determinará, junto con las áreas involucradas, las medidas que deberán cumplirse.

El funcionario señaló que hasta el momento este es el único caso de este tipo atendido durante las revisiones recientes, aunque Protección Civil permanece pendiente de cualquier otra situación que pueda representar un riesgo.