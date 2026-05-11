Protección Civil intensifica inspecciones tras incendios en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de registrarse varios incendios en establecimientos de la zona centro, Protección Civil de Frontera intensificó las inspecciones en comercios para evitar tragedias y pérdidas materiales, informó el director de la dependencia, Abraham Palacios Cedillo.

El funcionario señaló que recientemente volvió a incendiarse un negocio abandonado ubicado sobre las calles Libertad y Cuauhtémoc, el cual ya suma tres siniestros debido a su estado de abandono y a que presuntamente indigentes o personas malintencionadas le prenden fuego de manera intencional.

"El que se incendió 3 veces es porque los indigentes o maleantes lo queman a propósito, además en los negocios estaremos revisando la cercanía de uno con otro porque en un incendio se puede propagar de forma rápida", explicó.

Palacios Cedillo recordó que el año pasado también se presentó un incendio en una tienda de botas, por lo que se decidió reforzar las revisiones preventivas en todos los negocios del primer cuadro de la ciudad.

Indicó que una de las principales inspecciones consiste en verificar que los enchufes y conexiones eléctricas no estén colocados cerca de ropa, mercancía o materiales inflamables, ya que esto representa uno de los principales factores de riesgo.

Asimismo, se analiza la proximidad entre establecimientos, debido a que en caso de un incendio las llamas pueden extenderse rápidamente y afectar varios locales en cuestión de minutos.

El director de Protección Civil advirtió que la preocupación aumenta debido a que en la zona centro existen alrededor de 80 negocios, lo que podría convertir cualquier siniestro en una emergencia mayor si no se toman las medidas preventivas necesarias.