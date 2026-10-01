Oso se acerca a secundaria en Ocampo

La falta de agua y alimento provocada por las condiciones de sequía en la zona desértica ha llevado a osos a descender de la serranía y acercarse a las inmediaciones de la mancha urbana de Ocampo.

Axel Contreras, regidor de Protección Civil, informó que los avistamientos son frecuentes en distintos puntos del municipio, particularmente en las cercanías del Parque La Mota y la comunidad, donde los animales descienden en busca de agua y alimento.

Explicó que uno de los avistamientos más recientes ocurrió en una secundaria técnica agropecuaria, donde existe crianza de borregos, situación que también puede atraer a los ejemplares en busca de alimento.

Contreras señaló que el reporte fue atendido oportunamente por Protección Civil, cuyos elementos ahuyentaron al oso hacia un cañón cercano para que posteriormente regresara a la zona serrana.

Precisó que, hasta el momento, no se han registrado ataques de osos contra habitantes ni se reportaron pérdidas de animales durante el último avistamiento en la secundaria. "Se acercan, pero a las orillas y nos piden el apoyo; nosotros lo retiramos", explicó el funcionario, al señalar que la intervención busca evitar que los ejemplares permanezcan cerca de las zonas habitadas.

El regidor indicó que los habitantes de Ocampo están familiarizados con este tipo de encuentros debido a que los avistamientos forman parte de la dinámica de las comunidades cercanas a la serranía.

Añadió que en la zona de la mina La Encantada los encuentros con osos son todavía más comunes, debido a la cercanía con su hábitat y a la presencia de trabajadores. "Ahí es demasiado común", comentó, al señalar que los ejemplares incluso han llegado a acercarse a los trabajadores de la mina.

Contreras destacó que los puntos donde se han observado con mayor frecuencia son el Parque La Mota y las inmediaciones de la secundaria, donde la presencia de animales de crianza puede representar una fuente de alimento. Protección Civil mantiene la recomendación de reportar los avistamientos para que los ejemplares puedan ser retirados de las zonas habitadas y dirigidos nuevamente hacia la serranía.