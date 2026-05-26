Granizo de tres pulgadas sorprende a Múzquiz: Protección Civil alerta

Una intensa tormenta acompañada de granizo de hasta tres pulgadas se registró la tarde de este martes en comunidades del municipio de Múzquiz, principalmente en Esperanzas, Estación Barroterán y el Barrio 4 de Barroterán, así también en Nuevo Barroterán, municipio de Sabinas, informó el director de Protección Civil, Sebastián Jaime Arellano.

De acuerdo con el funcionario, desde temprana hora se emitió una alerta preventiva debido al alto potencial de caída de granizo en la zona de Nuevo Barroterán, por lo que se pidió a la población tomar precauciones ante el desplazamiento de una celda de tormenta hacia ese sector de la Región Carbonífera.

Minutos más tarde, Sebastián Jaime Arellano confirmó que la tormenta descargó granizo de gran tamaño entre Esperanzas y Nuevo Barroterán, aunque señaló que en la zona urbana únicamente alcanzó a caer granizo pequeño, evitando afectaciones mayores entre la población.

Posteriormente, se reportó caída de granizo en Estación Barroterán, también en el Barrio 4 de Barroterán municipio de Múzquiz, así como en Nuevo Barroterán municipio de Sabinas, donde habitantes compartieron imágenes y reportes del fenómeno meteorológico que sorprendió a las familias de ese sector.

Al ser cuestionado sobre el tamaño del granizo, el titular de Protección Civil confirmó que algunas piedras alcanzaron aproximadamente tres pulgadas de diámetro, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar exponerse durante este tipo de tormentas severas.