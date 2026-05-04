Feria de la Primavera en Frontera concluye sin incidentes: Protección Civil

FRONTERA, COAHUILA.- La Feria de la Primavera en el municipio de Frontera concluyó con saldo blanco, informó el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, quien destacó que las actividades finalizaron el lunes a las 2:00 de la madrugada sin incidentes de gravedad, pese a la alta afluencia registrada en los diferentes bailes y en el rodeo del domingo, considerado uno de los eventos de mayor riesgo.

El funcionario señaló que por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, se mantuvo una estrecha coordinación entre las distintas corporaciones de auxilio y seguridad, lo que permitió garantizar la tranquilidad de las familias asistentes durante todos los días de festejos. "La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú nos pidió coordinarnos para los diferentes eventos y estuvimos trabajando de la mano con Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, para tener buena coordinación y lograr estos resultados positivos", expresó.

Palacios Cedillo explicó que uno de los eventos que representaba mayor atención fue el rodeo dominical, debido a la concentración masiva de personas y la naturaleza del espectáculo, sin embargo, se desarrolló sin contratiempos y bajo supervisión constante de los cuerpos de emergencia. Indicó que únicamente se presentó un incidente menor cuando un enjambre de abejas se instaló en uno de los juegos mecánicos, situación que fue atendida de inmediato por personal especializado, logrando retirar a los insectos sin poner en riesgo a los visitantes.

Asimismo, resaltó que tampoco se registraron conflictos con los comerciantes instalados en la feria, lo que permitió mantener un ambiente de orden durante toda la celebración. Finalmente, el director de Protección Civil reconoció la participación responsable de la ciudadanía y reiteró que el trabajo preventivo fue clave para cerrar con éxito una de las festividades más importantes del municipio.