Simulacro nacional en San Buenaventura: Protección Civil supervisa actividades

SAN BUENAVENTURA, Coahuila.— El departamento de Protección Civil de San Buenaventura participó en las actividades del Simulacro Nacional, mediante operativos de supervisión técnica en los establecimientos comerciales ubicados en el primer cuadro de la zona urbana, en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil.

Durante el despliegue preventivo, los inspectores municipales verificaron la correcta aplicación de los protocolos de respuesta ante contingencias, constatando la señalización de rutas de evacuación, la ubicación de zonas de menor riesgo y la operatividad de los puntos de reunión en la zona comercial.

El director de la corporación municipal, Ramón Gutiérrez, destacó la participación del sector comercial y la ciudadanía en las maniobras, enfatizando que la capacitación continua resulta determinante para mitigar riesgos en situaciones reales de emergencia.

"Estos ejercicios nos permiten estar mejor preparados para actuar de manera rápida, ordenada y segura ante situaciones de riesgo. La prevención y la capacitación permanente pueden marcar la diferencia y salvar vidas", afirmó el funcionario municipal.

La dependencia refrendó su compromiso de mantener programas constantes de capacitación técnica y auditorías de seguridad preventiva entre comerciantes y ciudadanos de la localidad.