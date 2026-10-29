Protección Civil supervisa panteón El Refugio en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Ante la próxima celebración del Día de Muertos, el Departamento de Protección Civil de San Buenaventura realiza labores de supervisión en el panteón municipal El Refugio, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que acudirán este sábado a visitar a sus seres queridos.

Héctor Ramón Gutiérrez Rodríguez, director de Protección Civil, informó que durante la jornada se acordonarán las zonas identificadas como de riesgo para prevenir accidentes y permitir que los visitantes recorran las instalaciones de manera segura.

Explicó que, como parte de las revisiones efectuadas durante la semana, también se atendieron reportes relacionados con enjambres de abejas y avispas, propios de la temporada. Durante estas labores se detectó un panal, el cual fue retirado para evitar posibles incidentes entre los visitantes.

En cuanto a las labores de limpieza y mantenimiento del panteón, señaló que se trabaja de manera coordinada con el departamento municipal correspondiente para mantener en condiciones adecuadas este espacio durante las festividades.

Asimismo, indicó que las personas interesadas en realizar trabajos de limpieza, rehabilitación o mejoras en algún espacio del camposanto deberán acudir al Departamento de Protección Civil para solicitar los permisos correspondientes y recibir las indicaciones necesarias.

El funcionario destacó que alrededor de 15 espacios representaban algún tipo de riesgo y que estas situaciones fueron atendidas para reducir peligros y ofrecer condiciones más seguras a quienes visiten el panteón.