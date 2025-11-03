Abraham Palacios lidera verificación de medidas de seguridad en negocios de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil Municipal retomará este mes las inspecciones a talleres de distintos giros con el objetivo de verificar que cumplan con las medidas de seguridad necesarias y no representen un riesgo tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.

El director de la dependencia, Abraham Palacios Cedillo, informó que las revisiones se habían pausado temporalmente debido a la atención de otras actividades recientes, como las celebraciones de San Judas Tadeo, la implementación del par vial en Frontera y los operativos del Día de Muertos.

"Quedan 12 talleres de diferentes tipos por visitar; en cada uno revisamos que los materiales peligrosos estén debidamente identificados, que cuenten con rutas de evacuación, líneas de oxígeno y gas en buen estado, puntos de reunión y extintores funcionales, dependiendo del giro que tengan", explicó el funcionario.

Palacios Cedillo reconoció que no se tiene un número exacto de los talleres que operan en el municipio, aunque aseguró que son muchos los existentes y que la mayoría ya ha sido verificada.

"Nos faltan pocos por revisar, y esperamos concluir este mes con todos los pendientes para mantener actualizada la lista y garantizar que cada negocio opere bajo condiciones seguras", puntualizó.