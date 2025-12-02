Madres y padres de familia toman primaria Sara Rendón García en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Madres y padres de familia de la primaria Sara Rendón García, ubicada en la colonia Sierrita, advirtieron que este miércoles a las 7:00 de la mañana tomarán las instalaciones del plantel, luego de que no se les garantizara la instalación de un nuevo techo estructural retirado hace tres semanas y presuntamente vendido por la directora a una constructora vinculada al intendente.

Edna Gabriela Rodríguez Palacios, madre de familia y una de las voceras del grupo inconforme, explicó que sostuvieron una reunión con la directora y más de 30 padres para exigir certeza sobre el techado que protegía a los alumnos de las inclemencias del clima. Sin embargo, al mediodía de este martes no habían recibido ninguna solución concreta.

"Nos mandaron un documento de ICIFED donde decía que se desmontaría el techado, pero no aclaraba si lo volverían a poner. Los niños son los que más van a sufrir las consecuencias cuando llueva o haya sol intenso. Queremos el apoyo de la SEP y del Gobierno del Estado, que sea una nueva estructura, porque la otra ya estaba deteriorada", señaló Rodríguez Palacios.

La molestia creció luego de que madres de familia detectaran que la directora presuntamente vendió el material retirado a la constructora del intendente por tan solo 40 mil pesos, monto que consideraron mínimo y sin transparencia en el manejo de los recursos.

Los tutores advirtieron que no permitirán clases hasta que exista un compromiso oficial de reinstalar un nuevo techado y se investigue el destino del material retirado. "No vamos a dejar entrar a nadie hasta que nos den una respuesta clara", afirmaron.