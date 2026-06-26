Padres de familia cierran la Escuela Primaria Cesáreo Castro en Monclova

Padres de familia de la Escuela Primaria Cesáreo Castro Villarreal mantienen cerrado el plantel por segundo día consecutivo para exigir transparencia en el manejo de recursos económicos recaudados entre la comunidad escolar y demandar la destitución del director.

Rosa Moya, madre de familia, señaló que la decisión de suspender actividades no fue sencilla, ya que los principales afectados son los alumnos; sin embargo, aseguró que la medida busca proteger los intereses de toda la comunidad educativa. "Lo único que estamos pidiendo es agilización y transparencia. Lamentamos haber llegado hasta este punto, pero tenemos la escuela cerrada porque no hemos obtenido respuestas claras", expresó.

De acuerdo con los inconformes, a cada padre de familia se le solicitó una aportación de 450 pesos, cantidad con la que se reunieron aproximadamente 50 mil 300 pesos. Sin embargo, afirman que el director no ha presentado comprobantes que respalden los gastos realizados con esos recursos.

Según explicó Rosa Moya, durante una reunión se informó que parte del dinero se destinó a gastos de gasolina, pagos a la Comisión Federal de Electricidad, la firma de un contrato y trabajos de limpieza de minisplits; no obstante, aseguran que no se exhibieron facturas, recibos o documentación que acreditara dichas erogaciones. "Nos dice que se gastó en esto o en aquello, pero no entrega tickets ni comprobantes", afirmó.

Los padres señalaron que, además de los recursos aportados por las familias, el alcalde Víctor Leija realizó una aportación económica para apoyar las necesidades de la institución. Inicialmente, explicaron, se contempló como un préstamo que sería cubierto posteriormente, pero finalmente el benefactor decidió donar el recurso para mejoras en la escuela.

Asimismo, indicaron que recientemente Leija otorgó otra aportación por 19 mil 300 pesos, situación que generó inconformidad entre algunos padres, quienes consideran que antes de solicitar más apoyo económico debe aclararse el destino de los recursos ya recaudados.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta hasta obtener información detallada sobre el manejo del dinero y una respuesta de las autoridades educativas.