Ecoparque de Monclova: Avances finales para su reapertura

El Ecoparque de Monclova se encuentra en la etapa final de su rehabilitación y está próximo a reabrir sus puertas, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez tras supervisar los últimos avances de las obras realizadas en el recinto.

Durante un recorrido por las instalaciones, el Edil constató el progreso de los trabajos, donde ya son evidentes las mejoras en distintas áreas del parque.

Entre las acciones realizadas destacan la construcción de nuevos espacios para el resguardo de los animales, la rehabilitación de diversas áreas, la instalación de más bancas y el mejoramiento de espacios destinados a la convivencia de las familias.

Ecoparque abrirá nuevamente al público en fecha próxima, la cual será anunciada de manera oficial una vez concluyan los trabajos.

El Gobierno Municipal indicó que el objetivo de estas acciones es ofrecer un espacio renovado, seguro y funcional para el disfrute de las familias de Monclova.