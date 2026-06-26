Saltillo embellece espacios públicos bajo la gestión de Javier Díaz

SALTILLO, COAH.- Como parte de las acciones permanentes de mantenimiento urbano, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de limpieza, embellecimiento y mejoramiento de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó que la atención a los reportes ciudadanos es una prioridad de su administración, por lo que las brigadas del programa "Aquí Andamos" trabajan de manera continua para responder a las solicitudes recibidas a través del ChatBot "Saltillo Fácil", disponible en el número 844-160-08-08.

Entre las acciones realizadas este viernes destaca el embellecimiento de la plaza pública de la colonia La Madrid, ubicada entre las calles Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges y Manuel Gutiérrez Nájera. En este espacio, personal municipal aplicó pintura a los juegos infantiles y al mobiliario urbano con el objetivo de ofrecer instalaciones más seguras y atractivas para niñas, niños y familias del sector.

De manera simultánea, se llevaron a cabo labores de poda de palmas de la especie Washingtonia sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Magisterio Sección 38, con el propósito de fortalecer la seguridad vial y mejorar la visibilidad de los automovilistas.

Asimismo, cuadrillas municipales realizaron trabajos de deshierbe y limpieza general en las áreas verdes de la plaza pública de la colonia Virreyes Obrera, ubicada entre las calles Matías de Gálvez y Bernardo Gálvez. Las acciones incluyeron además limpieza integral y retiro de maleza en las banquetas de la calle Prolongación Martín Enrique, a la altura del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con el fin de facilitar la movilidad de peatones en la zona.

Javier Díaz González reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para la ejecución de estas labores, que forman parte del programa permanente de mantenimiento urbano implementado en los distintos sectores de Saltillo.