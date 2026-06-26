Restaurantes de Saltillo reportan crecimiento por Mundial

SALTILLO, COAH.- Los restaurantes de Saltillo comenzaron a recuperar las inversiones realizadas para transmitir los partidos del Mundial, tras registrar un crecimiento sostenido en la derrama económica durante la fase de grupos.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Saltillo estima que los ingresos podrían alcanzar hasta 3 millones de pesos por encuentro en las siguientes rondas del torneo.

El presidente de CANIRAC Saltillo, Isidoro García, informó que las expectativas del sector mejoraron conforme avanzó la competencia y disminuyó la incertidumbre relacionada con posibles inspecciones por la transmisión de los partidos. "Al final del día se ha dejado trabajar al gremio y eso ha sido bueno porque ahora sí podemos difundir con mayor tranquilidad las promociones", señaló.

De acuerdo con los registros del organismo, la derrama económica pasó de 1.8 millones de pesos en el primer partido a 2.2 millones en el segundo, y alcanzó 2.3 millones de pesos durante el tercer encuentro de la fase de grupos.

García explicó que la estrategia de convocar a los aficionados a seguir los partidos en restaurantes ha generado resultados favorables, especialmente cuando participa la Selección Mexicana, cuyo avance ha mantenido el interés de los consumidores. Añadió que los horarios vespertinos de los dos encuentros más recientes favorecieron la asistencia de clientes, al coincidir con la conclusión de la jornada laboral y permitir un mayor consumo de alimentos y bebidas durante las transmisiones.

El dirigente empresarial destacó también el impacto positivo del Día del Padre, que generó una derrama económica cercana a 2.5 millones de pesos para el sector. "Todos esos picos son favorables para la industria y hay que capitalizarlos", comentó.

Respecto a las inspecciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), afirmó que en Coahuila no se tienen reportes de visitas ni clausuras a establecimientos, situación que ha brindado mayor certidumbre a los restauranteros. Indicó que CANIRAC Nacional distribuyó lineamientos para que los empresarios identifiquen inspecciones oficiales y conozcan el procedimiento a seguir en caso de recibir una visita.

García estimó que, si la Selección Mexicana continúa avanzando en el Mundial, la derrama económica durante un cuarto y eventual quinto partido podría rondar los 3 millones de pesos por encuentro. "Se ha incrementado y eso es una buena noticia", concluyó.