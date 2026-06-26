Saltillenses disfrutan del Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026

SALTILLO, COAH.- Cientos de saltillenses disfrutaron de actividades culturales y artísticas organizadas dentro del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026, que continúa desarrollándose en distintos puntos de la ciudad en el marco del 449 aniversario de su fundación.

Como parte de la programación, se realizó el Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Públicos Vol. 5, a cargo de Arteaga Grindhouse y bajo la coordinación de José Luis Elizalde. En esta ocasión se proyectó la película El Exorcista (1973) en las instalaciones del Centro Cultural y de las Bellas Artes Santa Anita, donde asistentes de diversas edades acudieron a la función.

Las actividades del FINA 2026 también llegaron al FUTFEST Saltillo 2026, evento que se desarrolla en el contexto de la fiesta internacional del fútbol. En ese espacio se presentó "París", espectáculo tributo a grandes éxitos de la música mexicana, bajo la dirección general de Lizeth Santos Bocardo y Richel Rodríguez Montoya. Posteriormente se llevó a cabo el concierto de ska a cargo de la agrupación Radikal Club.

Asimismo, en el Centro Comunitario de la colonia Mirasierra, Carlos Monsiváis Deyta impartió un taller de Hip Hop en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Centros Comunitarios.

Como parte de las actividades culturales, también inició la Feria del Libro Usado en las instalaciones de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en el cruce de las calles Hidalgo y Juárez, en el Centro Histórico. La feria permanecerá abierta del 26 al 28 de junio, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con el objetivo de acercar opciones de lectura a la población.